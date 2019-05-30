Почему с возрастом некоторая еда становится невкусной

Каждый взрослый человек замечал, что продукт, когда-то вызывающий у него отвращение, вдруг стал ему нравиться. Так бывает, например, с супами, зеленью, овощами, которые чаще всего не нравятся нам в детском возрасте, а с годами вдруг становятся очень вкусными. В Сети даже шутят, что, если ты с удовольствием ешь оливки, значит уже точно повзрослел.

Правда бывает и обратный эффект. Вкусности, которые восхищали нас в детстве, вдруг перестают радовать. Больше нет того трепета, с которым мы едим любимое когда-то мороженное или шоколадный торт.

Ученые выяснили, какие механизмы управляют нашими вкусовыми пристрастиями. Так, британская компания-производитель продуктов Butterkist провела исследование и составила список «еды для взрослых». Британцы считают, что с возрастом мы расширяем свои горизонты потому, что наши вкусовые рецепторы «стираются».

Так, ребенок рождается с 30 тыс. рецепторов во рту, отчего и воспринимает все вкусы очень остро. Именно поэтому дети могут наслаждаться пресными и безвкусными для нас блюдами вроде пюре из брокколи. С годами же рецепторы отмирают и притупляются, и мы начинаем воспринимать острую, соленую или горькую пищу гораздо легче.

Из исследования британских ученых следует, что только в 20-21 год мы начинаем воспринимать чеснок, лук, перец, баклажан и шпинат. До 22-х лет почти все виды сыра никому не нравятся, а козий сыр и вовсе начинает нравиться ближе к 30-ти годам. Оливки, соус карри, корнишоны, фасоль и хрен также отнесли ко «взрослым» продуктам.

Стоит отметить, что приторно сладкий шоколад и пирожные тоже перестают нас радовать, как в детском возрасте. Все дело в том, что малыши испытывают гораздо большую тягу из-за того, что грудное молоко насыщено сахарами и жирами.

А вот американские ученые считают, что потеря вкусовых ощущений может быть связана с некоторыми заболеваниями. Так, человек не чувствует вкусов при простуде, гриппе, аллергии, полипах в носовых пазухах, травмах головы и при лечении химиотерапией.

«Кроме того, мешать воспринимать вкусы может прием антибиотиков и лекарств для контроля артериального давления. Иногда долгий прием лекарств становится причиной сухости рта, что приведет к странному вкусу пищи», — говорится в докладе Национального института старения Америки.

На ухудшение ваших вкусовых ощущений могут влиять и болезни десен, инфекции во рту или проблемы с зубными протезами, а также чрезмерное потребление алкоголя и курение.

Поэтому, не стоит удивляться вдруг возникшей симпатии к оливкам или чесночному соусу. С годами факторов, влияющих на наши вкусовые ощущения, становится все больше.