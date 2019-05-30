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Россияне выкурили больше всех сигарет 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Федеральный проект "Трезвая Россия" собрал статистику за 2018 год и подготовил доклад с результатами. Об этом сообщает ТАСС.
В 2018 году россияне вышли на первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения, а в рейтинге самых курящих стран Россия обосновалась на пятом месте.
Всего за прошлый год в России выкурили 300 миллиардов сигарет, в среднем по 2 тысячи сигарет в год на каждого курящего. При этом мужчины выкуривают около 20 сигарет в день, а женщины — 15. Более 20% россиян начали курить до 15 лет, при этом среди юношей в возрасте от 14 до 18 лет курят 40%, а среди девушек — 7%.
Второе и третье место по числу выкуренных сигарет на душу населения занимают Китай и Южная Корея.
ЗОЖ
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