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Врач предостерег пожилых мужчин от похудения 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев не рекомендует заниматься похудением людям после 60 лет. Это может принести больше вреда, чем пользы. Так он прокомментировал исследование американского гериатрического общества, которое разработало, как заявляется, эффективную, программу тренировок для пожилых мужчин с ожирением.
Все эти исследования, скорее всего, проплачены спортивной медициной. Лучшая нагрузка после 50-60 лет — это ходьба по пересечённой местности или плавание. Сейчас стала модной скандинавская ходьба, которая ещё и подключает плечевой пояс. Я думаю, этого будет достаточно вполне. А все остальные виды тренировок можно сразу выкинуть за борт. Я вам расскажу такую версию. Дольше всех живую люди с небольшим избыточным весом. Не долго живут веганы, — заявил News.ru медик.
Он также порекомендовал пенсионерам, которые желают оставаться в форме, следить за калорийностью пищи. Так как с возрастом метаболизм снижается, а едят люди по привычке так же, а порой — и больше.
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ЗОЖ , Юрий Конев
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