Как понять, что у вас тепловой удар

С наступлением теплых дней многие из нас проводят время на солнце на природе. Однако жара может не только радовать и приносить хорошее настроение, но и вызвать тепловой удар. Рассказываем, к каким негативным последствиям это может привести.

Тепло, которое вырабатывает наше тело, должно отводиться в окружающую среду, а организм — охлаждаться. Это происходит путем излучения тепла и выделения пота. Если выработка тепла повышена, либо теплоотдача снижена, организм перегреется и может произойти тепловой удар, истощение и даже тепловые судороги.

Хуже всего жару переносят пожилые и младенцы, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью и гипертоники. Даже если вы не попадаете в эти категории граждан, в жаркую погоду стоит меньше находиться на солнце, чаще принимать холодный душ и пить больше воды.

Тепловой удар и истощение

Первыми признаками теплового удара и истощения является потеря сознания и повышение температуры тела, иногда до 40 °С. Также прекращается потоотделение, кожа горячеет и становится бледной, понижается артериальное давление, а пульс становится частым и слабым. У перенесшего тепловой удар могут начаться судороги, рвота и диарея. Стоит отметить, что смертность при тяжелом тепловом ударе достигает 20-30%.

Солнечный удар

Это частный случай теплового удара, который происходит из-за длительного воздействия солнца на голову. У него похожие симптомы, что и у теплового удара: недомогание, головная боль, тошнота и рвота, а также повышение температуры тела.

Тепловые судороги

Чаще всего тепловые судороги возникают в мышцах ног. Симптомы связаны с болью и спазмами при сокращении мышц, повышенным потоотделением и потерей жидкости и солей в организме. Судороги возникают при сильной физической нагрузке в жару и при высокой влажности.

Как помочь

Если чувствуете какие-то из описанных симптомов, отойдите в тень, по возможности намочите голову и руки водой. Нужно вызвать скорую помощь, если симптомы не проходят в течении 15 минут. Если при вас кто-то упал в обморок, перенесите его в тень и разденьте. Намочите ему голову и руки водой, обмахивайте газетой. Если человек в сознании, спросите, не болен ли он сахарным диабетом, так как симптомы этого заболевания и солнечного удара похожи. Давайте пострадавшему обильное холодное питье. При мышечных судорогах помассируйте конечность. При тепловом ударе нельзя давать нитроглицерин, поскольку он расширяет сосуды головного мозга и усиливает симптомы перегрева. Помимо этого человек может просто не переносить этот медикамент. Выясните, на что у него аллергия.