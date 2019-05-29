Врач рассказал, как пережить жару в городе

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов объяснил горожанам, что нужно делать, когда на улице становится слишком жарко. Советы специалиста передает RT.

Чтобы защитить себя от жары, врач рекомендует пить больше воды — 150 мл каждые 15 минут — этот совет особенно важен тем, кто постоянно находится на солнце.

В закрытых помещениях специалист настаивает на необходимости вентиляции. При высокой температуре воздуха увеличивается риск получить тепловой удар или перегрев.

Также Алексей Водовозов обратил внимание на одежду: она должна быть из легких тканей, например хлопка, льна или мембранных материалов. Врач отметил, что в жару желательно носить головные уборы, особенно детям, котрые перегреваются быстрее взрослых.