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Врач рассказал, как пережить жару в городе 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов объяснил горожанам, что нужно делать, когда на улице становится слишком жарко. Советы специалиста передает RT.
Чтобы защитить себя от жары, врач рекомендует пить больше воды — 150 мл каждые 15 минут — этот совет особенно важен тем, кто постоянно находится на солнце.
В закрытых помещениях специалист настаивает на необходимости вентиляции. При высокой температуре воздуха увеличивается риск получить тепловой удар или перегрев.
Также Алексей Водовозов обратил внимание на одежду: она должна быть из легких тканей, например хлопка, льна или мембранных материалов. Врач отметил, что в жару желательно носить головные уборы, особенно детям, котрые перегреваются быстрее взрослых.
ЗОЖ
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