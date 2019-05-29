Роспотребнадзор дал советы утомленным жарой россиянам

Главное, что заботить многих жителей России в последние дни — как спастись от жары. Роспотребнадзор решил помочь москвичам и другим «утомленным солнцем» россиянам и опубликовал спасительные рекомендации.

Аномальная жара может плохо сказаться на здоровье определенной группы людей. В нее входят пенсионеры и дети. Не исключено обострение хронических недугов.

Чтобы было проще перенести зной, нужно максимально снизить физические нагрузки, часто проветривать помещения, при возможности не выходить на улицу. Если дома задержаться не получилось, то лучше надевать легкую одежду светлого цвета и иметь при себе головной убор, зонтик и солнцезащитные очки.

Что касается питания, то лучше избегать жирной пищи. Мясо есть тоже не рекомендуется. В качестве альтернативы можно приготовить морепродукты. В жару опасно есть скоропортящиеся продукты, а также копчености и все жареное. А вот пить надо больше. При этом в эти дни следует отказаться от газировки, алкоголя и энергетиков.

Поездки на общественном и личном транспорте лучше планировать на утро и вечер. В это время жара не будет такой сильной. Улучшению самочувствия будет способствовать прохладный душ.

Жара должна уйти из московского региона 31 мая. В этот день синоптики обещают дождь, грозу и снижение температуры до +24… +26 градусов.