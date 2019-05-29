О каких болезнях говорят мозоли на ногах

На наших ступнях расположено множество биологически активных точек, которые сигнализируют о работе внутренних органов. В восточной медицине считается, что натоптыши и мозоли, которые постоянно появляются в одних и тех же местах ног, могут говорить о неполадках в нашем организме.

Мозоль представляет собой плотное образование ороговевших клеток кожи, чаще желтого цвета. Стержневая мозоль "въедается" в кожу наподобие гвоздя. Причиной появления мозолей бывает давление или трение неподходящей обувью. Чаще всего омозолелости появляются на пятках и подошвах, а также тыльных сторонах пальцев. При ходьбе они вызывают боль.

На какие проблемы со здоровьем могут указывать мозоли

1. Раздраженная и сухая кожа стоп с натоптышами под большими пальцами может свидетельствовать о нехватке витаминов А и группы В, общем истощении организма или длительного стресса.

2. Кожа под мизинцами может стать более грубой на левой стопе может из-за проблем с сердцем. Если же загрубела кожа под мизинцем правой ноги, есть риск возникновения проблем с печенью или желчным пузырем.

3. Огрубевшая кожа на наружных краях верхних фаланг больших пальцев может говорить о сбое в работе щитовидной железы.

4. Подковообразные мозоли вокруг пяток свидетельствуют об изменениях в суставах.

5. Мозоли на подушечках пальцев ног могут образоваться из-за проблем с кишечником.

6. Ороговевшая, грубая и потрескавшаяся кожа пяток бывает при нарушении работы иммунитета.

7. Полосы мозолей по наружным краям ступней могут возникнуть из-за патологии позвоночника.

8. Мозоли на косточках больших пальцев ног у женщин говорят о гинекологических заболеваниях, а у мужчин — об угрозе простатита.

В любом случае при постоянном возникновении омозолелостей в одних и тех же местах, которые, к тому же, болят и мешают хотьбе, стоит обратиться к врачу-подологу или ортопеду. Мозоли также могут возникать при плоскостопии и подагре. Но только врачи подберут вам подходящее лечение и помогут решить проблему.