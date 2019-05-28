Пять мифов о диспансеризации

С 28 мая в России изменились правила обязательного медицинского страхования, по которым в ближайшие два года всем жителям страны будет присвоена группа здоровья. Это будет сделано после всеобщей диспансеризации. Если выяснится, что у человека имеются патологии, его поставят на диспансерный учет, и он сможет проходить обследование несколько раз в год. А о необходимости нанести очередной визит к врачу его заранее оповестят по телефону.

Кроме того, роль контролеров медицинского обслуживания на себя возьмут страховые компании в сфере ОМС, которым можно пожаловаться на качество лечения. Страховые представители в спорных ситуациях будут проводить экспертизу оказанных услуг, так как именно они выплачивают клиникам средства за лечение пациентов.

Однако все усилия по избавлению населения от недугов могут оказаться напрасными — народ не хочет идти на диспансеризацию. Прошедшая в феврале в Челябинске информационная встреча «Рак — мифы и реальность» показала, что каждый пятый отказывается от ранней диагностики заболеваний. Какое уж тут тотальное оздоровление?

Исследование, проведенное ФОМС, показало, что причина отказа от диспансеризации — в мифах, которые возникли вокруг этой процедуры.

Не хочу ввязываться в непонятные проекты

Пока она не заработала в полную силу, но ежегодно набирает обороты. По данным того же Минздрава, в 2018 году в Челябинской области её прошли 385,3 тысячи человек, то есть примерно каждый девятый взрослый. Однако не следует забывать, что каждый год проходят диспансеризацию только те, кто родился в определенные годы. Например, в 2019 — это те, кому исполнилось 40 лет, а также рожденные в 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 и 1998 годах. Поэтому на деле тех, кто отказался от посещения врача, оказалось гораздо меньше.

Зачем мне диспансеризация, если я здоров?

В первую очередь диспансеризация направлена на выявление хронических заболеваний, как явных, так и скрытых. А также так называемых «пограничных» состояний, когда организм уже не здоров, но еще не болен. В этом случае врач сможет своевременно предотвратить возникновение болезни.

В России хронические заболевания становятся причиной 75% всех смертей среди взрослых. Из них на долю болезней сердечно-сосудистой системы приходится 57%, а на долю онкологических недугов — более 14%.

Из тех 385,3 тысяч жителей региона, что прошли диспансеризацию в прошлом году, врачи выявили заболевания у 95,8 тысяч человек. Многие из них были полностью уверены в своем здоровье. Лидерами, как и в целом по стране, оказались патологии системы кровообращения — 23,9 тыс. случаев, на втором месте — болезни органов дыхания — 4,7 тысяч.

Кроме того, за время обследования было выявлено почти 2 тысячи подозрений на сахарный диабет и свыше 1,6 тыс. подозрений на новообразования, из которых более 700 — злокачественные. У 600 пациентов они подтвердились

«В 2019 году диспансеризацию смогут пройти 588,2 тысячи человек. Это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а значит, и увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь»,

— отметила главный специалист по профилактической медицине регионального Минздрава Ольга Агеева

Не хочу тратить время, диспансеризация — это же так долго

Диспансеризация, действительно, требует определенного времени, так как состоит из двух этапов. На первом этапе все пациенты заполняют анкеты, сдают анализы и проходят осмотры у нескольких врачей. Их количество зависит от пола и возраста. Обычно это занимает 3-4 часа.

После этого тем пациентам, которым требуется дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз, а также тем, у кого заболевание выявлено на первом этапе, назначается второй этап диспансеризации.

Он, в зависимости от заболевания и его стадии, действительно может затянуться. Но в такой ситуации вряд ли кто-то захочет экономить время ради собственного здоровья.

Для прохождения диспансеризации можно выбрать любой свободный день, записаться к терапевту, а также заранее принести мочу и кал на анализы. Затем терапевт направит ко всем необходимым врачам. Приходить нужно натощак, имея при себе паспорт и полис ОМС в поликлинику по месту проживания.

Кстати, всю информацию о прохождении диспансеризации можно получить у страхового представителя. Его телефон указан на медицинском полисе.

Не хочу идти без очереди под возмущенные крики других пациентов

В апреле этого года Дмитрий Медведев подписал постановление о возможности пройти диспансеризацию не только в рабочее время, но и вечером и даже в выходные. А вскоре для прохождения диспансеризации появится возможность получить от работодателя оплачиваемый отгул.

Сейчас большинство клиник перешло на прием пациентов, проходящих диспансеризацию, вне очереди. А чтобы предотвратить возмущенные крики других пациентов, врачи, как правило, ведут прием через одного. Объявления об этом висят на большинстве кабинетов. Если нет — нужно узнать, как проходят диспансеризацию, в столе справок или у терапевта.

Это формализм и толком меня не обследуют

Именно формальное отношение врачей называлось одной из основных причин отказа пациентов от диспансеризации по итогам первых лет. По данным исследовательского агентства «С-Медиа», её назвали 29% отпрошенных. Оказалось, что врачи вынуждены заполнять множество отчетных бумаг, что оставляет мало времени непосредственно на сам осмотр.

После этого врачей немного разгрузили, а недообследование стало возникать из-за формального отношения самих пациентов. Многие не могут или не хотят рассказывать о своем самочувствии, и в итоге врач не получает объективной картины состояния здоровья.

В остальных случаях, как показывает статистика последних лет, диагностика вполне оправдывает себя, как способ выявить заболевание еще в самом начале. А на ранних стадиях лечится даже рак.