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Медики назвали продукты, способные избавить от головной боли 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Портал «Акценты» со ссылкой на медиков сообщил, как быстро избавиться от головной боли, если нет нужные препараты. По словам врачей, спасти человека могут некоторые продукты.
Как, эксперты советуют при головной боли выпить нежирного молока. Уменьшить неприятные ощущение в продукте способны калий и кальций.
Также, от головной боли поможет рыба. В ней, по словам медиков, есть много необходимых витаминов группы B и насыщенных кислот омега-3.
Врачи также сообщили, что причиной головной боли может стать понижение уровня сахара в крови. Чтобы восстановить баланс, человеку следует употребить фрукты. Лучше всего, если это будут яблоки и лимоны, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее эксперты заявили, что ежедневное употребление зелени может сделать мозг моложе на 11 лет. А употребление не более одного стакана вина в день понижает риск развития деменции.
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ЗОЖ , РИА ФАН , ФедералПресс
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