6 неожиданных способов справиться с бессонницей

Вы хорошенько проветрили комнату, выпили чашку чая с мелиссой, приняли ванну с лавандой, выключили мобильный телефон, легли в кровать, но все равно не можете уснуть? Пересчитали тысячи овец и изучили все узоры на обоях, но это не помогает? Значит, пора прибегнуть к нетрадиционным методам борьбы с бессонницей. И сегодня мы расскажем вам о шести из них.

Вишневый сок

Сразу несколько научных исследований показали, что стакан вишневого сока помогает сократить время засыпания приблизительно на полчаса. Все дело в мелатонине — гормоне сна, которым богата вишня. Кроме того, мелатонин замедляет процесс старения, так что при помощи этих ягод вы сможете убить сразу двух зайцев.

Массаж живота

Причиной бессонницы может быть напряжение, от которого поможет избавиться массаж живота. Поглаживайте живот круговыми движениями по часовой стрелке: начинайте с области вокруг пупка, а затем постепенно увеличивайте диаметр кругов. Дошли до груди и мышц нижнего пресса? Теперь снова уменьшайте амплитуду, пока не вернетесь к пупку.

Музыка

Многие не любят засыпать в тишине, зато без труда погружаются в сон под шум телевизора или под музыку. Однако врачи считают, что просмотр телевизора в темной комнате негативно влияет на зрение и нервную систему, поэтому мы рекомендуем вам остановиться на «музыкальной терапии». Благо, сегодня на просторах Сети можно найти великое множество расслабляющих треков — от пения птиц и шума дождя до лаунж-композиций, которые способны усыпить кого угодно.

Книги

Еще один способ расслабиться и погрузиться в сон — читать книгу. Главное — не выбирать остросюжетные романы, триллеры и ужасы, иначе заснуть вам будет даже сложнее, чем обычно, а сам сон вряд ли будет крепким и спокойным. И не забудьте повесить над кроватью мощный ночник: чтение в темноте очень вредно для глаз.

Работа для мышц

Мы уже говорили о том, что причиной бессонницы может быть напряжение в мышцах. А для того чтобы от него избавиться, специалисты предлагают поочередно напрягать, а затем расслаблять мышцы во всем теле. Для начала напрягите и расслабьте пальцы ног, затем обе стопы, икры, мышцы бедер, ягодиц, живота и далее по списку. Такой прием поможет вам полностью расслабиться и быстрее заснуть.

Колыбельная

Если вы когда-нибудь исполняли колыбельную для своего ребенка, то могли заметить, что пение действует и на вас. Конечно, мы не призываем вас петь именно детскую песню — просто выберите любую спокойную композицию на свой вкус и попробуйте себя «убаюкать». Надо отметить, что пение перед сном полезно и для тех, кто храпит по ночам: оно помогает укрепить мышцы горла, из-за слабости которых и возникает храп.