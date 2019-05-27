Россиян предупредили о начале сезона клещей

Роспотребнадзор предупредил жителей страны о начале сезона активности клещей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Специалисты приступили к акарицидной обработке в большинстве регионов России. Обработки закончены на территории более 84 тысяч гектар. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого

скота.

С начала 2019 года от клещевого энцефалита было привито более 2,1 миллионов человек. Всего планируется привить более 3,1 миллионов человек.

Число обращений в медучреждения из-за укусов клещей в этом году не превышает среднемноголетних значений. Зарегистрированы лишь единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и энцефалитом.