Какой спорт подходит детям с болезнями органов дыхания: совет пульмонолога

Болезни органов дыхания, в том числе — бронхиальная астма — традиционно занимают лидирующие позиции в структуре общей детской заболеваемости в Свердловской области. И все больше родителей вынуждены отказать ребенку в посещении школы развития или спортивной секции, бросив все силы на борьбу с недугом.

Однако малышам с особенностями здоровья движение и физическая активность необходимы не меньше, чем обычным детям. Более того, врачи уверены, что регулярные правильные занятия спортом помогают лечению за счет улучшения вентиляции легких и повышения потребления кислорода.

Одним из наиболее эффективных и безопасных фитнес-направлений считается методика Джозефа Пилатеса, врача и астматика, сумевшего избавиться от собственно диагноза по придуманной им самим системе. С тех пор прошло практически 100 лет, и пилатес по праву занял свое почетное место среди всех методик двигательной терапии. Базовые принципы тренировок — дыхание, концентрация, регулярность и плавность — позволяют системно укрепить организм и научиться необходимому самоконтролю.

В Екатеринбурге детей от 5 до 14 лет, имеющих особенности здоровья, на специализированную программу занятий приглашает первая пилатес-студия «Культура тела». В команде студии собрались профессионалы, более 10 лет работающие по системе «пилатес», адаптированной для детей. Особое внимание мы уделили экологичности пространства студии и ее оборудованию, которое позволяет сделать тренировки максимально интересными для маленьких гостей.

Раскрасить жизнь активными играми, найти новых друзей, удивиться собственным возможностям — все это сможет сделать каждый ребенок в пилатес-студии «Культура тела»!