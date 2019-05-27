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Какой спорт подходит детям с болезнями органов дыхания: совет пульмонолога 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Болезни органов дыхания, в том числе — бронхиальная астма — традиционно занимают лидирующие позиции в структуре общей детской заболеваемости в Свердловской области. И все больше родителей вынуждены отказать ребенку в посещении школы развития или спортивной секции, бросив все силы на борьбу с недугом.
Однако малышам с особенностями здоровья движение и физическая активность необходимы не меньше, чем обычным детям. Более того, врачи уверены, что регулярные правильные занятия спортом помогают лечению за счет улучшения вентиляции легких и повышения потребления кислорода.
Одним из наиболее эффективных и безопасных фитнес-направлений считается методика Джозефа Пилатеса, врача и астматика, сумевшего избавиться от собственно диагноза по придуманной им самим системе. С тех пор прошло практически 100 лет, и пилатес по праву занял свое почетное место среди всех методик двигательной терапии. Базовые принципы тренировок — дыхание, концентрация, регулярность и плавность — позволяют системно укрепить организм и научиться необходимому самоконтролю.
В Екатеринбурге детей от 5 до 14 лет, имеющих особенности здоровья, на специализированную программу занятий приглашает первая пилатес-студия «Культура тела». В команде студии собрались профессионалы, более 10 лет работающие по системе «пилатес», адаптированной для детей. Особое внимание мы уделили экологичности пространства студии и ее оборудованию, которое позволяет сделать тренировки максимально интересными для маленьких гостей.
Раскрасить жизнь активными играми, найти новых друзей, удивиться собственным возможностям — все это сможет сделать каждый ребенок в пилатес-студии «Культура тела»!
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ЗОЖ
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