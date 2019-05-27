Что делать для профилактики инсульта

Несмотря на то, что инсульт считается болезнью тех, кто в возрасте, он стремительно молодеет. Он может случиться даже у детей, но есть несколько вещей, которые помогут снизить риски.

Контролируйте давление

Гипертония — одна из самых распространенных причин инсульта. Поэтому крайне важно следить за артериальным давлением. Если оно не повышается, достаточно следить за этим пару раз в год. В ином случае нужно постоянно контролировать давление и снижать его с помощью медикаментов при необходимости.

Правильно питайтесь

Возможно, это один из самых банальных советов, но он очень помогает предотвратить заболевание. Старайтесь включать в рацион продукты, полезные для сердца и сосудов. Среди них — бобовые, овощи, цельное зерно, ягоды и жирная рыба. В них содержатся вещества, которые помогут контролировать давление и работу мозга. Также полезно есть меньше соли и больше калия.

Больше двигайтесь

Сидячий образ жизни может привести ко многим болезням: проблемы с сердцем, диабет, ожирение. Не стоит нагружать себя силовыми тренировками с тяжелыми весами. Достаточно выходить вечером на неспешную прогулку. Отвлекайтесь на 15 минут во время работы и походите по офису, чтобы ваше тело не сидело весь день на одном месте.

Бросьте вредные привычки

Бляшки, которые появляются из-за табачного дыма и алкоголя, закупоривают сосуды и мешают кислороду проникать в органы. Они могут стать причиной инсульта и повышенного давления. Поэтому, если вы хотите обезопасить себя, стоит пересмотреть свой образ жизни и прекратить употреблять вредные вещества на регулярной основе.