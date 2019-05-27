Ученые назвали необычный фактор, продлевающий жизнь

По утверждению специалистов, наличие планов на будущее продлевает жизнь.

Ученые провели исследование среди пожилых людей и пришли к выводу, что наличие цели у человека дает ему стимул жить.

Специалисты проанализировали данные, полученные от около семи тысяч пожилых людей. Согласно тесту измерения психологического благополучия, люди с активной жизненной позицией оказались менее склонны к смертности.

Полный текст научной работы опубликован в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования ученые предложили испытуемым заполнить анкету и указать по шкале от одного до шести свою позицию по ряду вопросов.

Данные собирались с 1992 года. В 2010 году специалисты обнаружили, что около 700 людей, которые не говорили о том, что в их жизни есть цель, умерли к 2010 году. Проблемы с сердцем были основной причиной смерти, за ней последовал рак, уточняется в материале.

Ученые полагают, что поиск цели в жизни укрепляет иммунную систему.

Отмечается, что обрести силы и мотивацию на поиски цели можно с помощью психотерапии, медитации или участия, например, в волонтерских акциях.