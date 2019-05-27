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Ученые назвали необычный фактор, продлевающий жизнь 

ТК «Звезда» + ещё 3 42 минуты назад
По утверждению специалистов, наличие планов на будущее продлевает жизнь.
Ученые провели исследование среди пожилых людей и пришли к выводу, что наличие цели у человека дает ему стимул жить.
Специалисты проанализировали данные, полученные от около семи тысяч пожилых людей. Согласно тесту измерения психологического благополучия, люди с активной жизненной позицией оказались менее склонны к смертности.
Полный текст научной работы опубликован в журнале JAMA Network Open.
В ходе исследования ученые предложили испытуемым заполнить анкету и указать по шкале от одного до шести свою позицию по ряду вопросов.
Данные собирались с 1992 года. В 2010 году специалисты обнаружили, что около 700 людей, которые не говорили о том, что в их жизни есть цель, умерли к 2010 году. Проблемы с сердцем были основной причиной смерти, за ней последовал рак, уточняется в материале.
Ученые полагают, что поиск цели в жизни укрепляет иммунную систему.
Отмечается, что обрести силы и мотивацию на поиски цели можно с помощью психотерапии, медитации или участия, например, в волонтерских акциях.
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