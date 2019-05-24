Названа норма сладкого в день

Непосредственно помимо сладостей, сахар содержится во множестве других продуктов, в том числе даже и в колбасе, консервах и другом несладком питании.

Диетолог назвала норму сладкого, которую без последствий можно употреблять в день. Член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич заявила, что не будет никакого вреда, если человек будет принимать в день 40 грамм сладостей или кондитерских изделий.

Такая цифра связана с тем, что помимо непосредственно сладостей, сахар содержится во множестве других продуктов, в том числе даже и в колбасе, консервах и другом несладком питании.

Ивашкевич рассказала, что в 10 граммах сахара содержится 40 килокалорий, что равняется одной порции сладкого. 10 грамм — это две чайные ложки сахара, половина столовой ложки меда, две чайные ложки варенья. Сахар содержится в печенье, вафлях, сухариках, халве и прочих продуктах.

Таким образом, без вреда для здоровья в день можно съесть около четырех конфет или шариков мороженого. Помимо сладостей, Ивашкевич включила в список продуктов, которые стоит употреблять ограничено, еду с высоким гликемическим индексом, такую, как бананы, виноград, манго и подобные. Обо всем этом диетолог рассказала изданию «Аргументы и факты».

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