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Боремся с потливостью: 5 действенных методов 

WomanHit.ru 12 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Советы по питанию и выбору одежды для тех, кому всегда жарко.
Выделение пота — это естественный процесс, заложенный природой для охлаждения тела. Пот не прекращается даже ночью, когда тело, казалось бы, малоактивно. У одних легкая испарина появляется в жару на лице, другие страдают от обильного отделения пота во всех частях тела — подмышках, пахе и ступнях. Для людей, которые страдают от потливости, есть несколько действенных решений:

1. Избегайте острой пищи

Если вы любитель азиатской кухни, то знайте: чашка том-яма или креветок в остром кляре — истинная причина обильного потоотделения. Острая пища, смешиваясь со слюной, становится еще острее и повышает температуру нашего тела. Чтобы охладиться, мозг дает сигнал в центральную нервную систему, которая активизирует работу потовых желез. Замените привычные блюда на менее острые версии или сочетайте их с ледяными напитками, которые нейтрализуют остроту блюда.

2. Не пейте кофеин

Кофеин на самом деле является стимулятором потоотделения. Как и в случае с острой пищей, он активизирует центральную нервную систему, заставляя потовые железы выделять больше жидкости. Чем больше вы потребляете кофеина, тем больше потеете. Привычный насыщенный американо и чай пуэр лучше заменить на версии «декаф», то есть без кофеина. Заказывайте напитки со льдом и большим добавлением молока. Такие лайфхаки помогут вам пить привычный напиток в обычном объеме, но не страдать от последствий употребления кофеина.

3. Носите хлопок или шелк

Искусственные ткани, такие как полиэстер, акрил и другие, плохо пропускают воздух и практически не впитывают пот. Чем дольше вы находитесь в такой одежде, тем жарче вам будет. Потливым людям лучше заменить синтетику на натуральный хлопок и шелк. Да, такая одежда стоит немного дороже. Зато вы будете знать, что можете активно двигаться в течение дня, не боясь обнаружить подмышками мокрые пятна.

4. Используйте прокладки от пота

Несколько лет назад находчивые азиаты придумали специальные клеящиеся вставки для одежды, которые впитывают пот. С одной стороны такого диска клейкая сторона — она крепится на сгиб одежды подмышками. С другой — впитывающая ткань, состоящая из хлопка и ароматизатора. Такие прокладки защищают одежду от выцветания и стойкого запаха, а вам помогают не беспокоиться о своем внешнем виде.

5. Держи соль

Организму нужен натрий, содержащийся в соли. Правда его избыток обязательно будет выводиться через потовые железы. Поэтому пересоленные блюда — частая причина обильного потоотделения. Замените соленые снеки на здоровые перекусы в виде свежих фруктов и овощей и привыкните меньше солить готовые блюда. Спустя пару месяцев вы заметите, что рука больше не тянется к солонке, а блюда приобрели более натуральный яркий вкус.
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