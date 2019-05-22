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Определено оптимальное время начала рабочего дня 

runews24.ru 22 мая 2019
Фото: runews24.ru
Сотрудники Оксфордского университета определили оптимальное время для начала рабочего дня, основываясь на циркадных ритмах человека, — 10 часов утра. Исследователи пояснили, что речь идет о работниках моложе 55 лет.
Пол Келли, один из авторов исследования, рассказал, что одна из самых распространенных болезней рабочих людей — хроническое недосыпание. Человек вынужден насильно подстраивать свой организм к раннему подъему.
Из-за того, что офисные сотрудники заменяют солнечный свет офисным, в неестественную для него работу включается гипоталамус, который «искусственно» заменяет собой зрение.
Келли добавил, что он долгое время был директором учебного заведения и заметил, что ученики до 10 лет начинали концентрировать внимание лишь после 8.30, подростки — после 10 часов утра, а студенты активно включались в учебный процесс и вовсе после 11 часов.
Тогда исследователь решил изменить расписание и поставил начало занятий на 10 часов утра. В итоге успеваемость в среднем повысилась на 19%.
Нарушение циркадных ритмов из-за недосыпа приводит к снижению производительности труда, излишней раздражительности, увеличению веса и гипертонии.
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ЗОЖ , Новости , Пол Келли
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