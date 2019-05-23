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Чем опасна зубная паста 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Все знают, что нужно чистить зубы два раза в день хорошей зубной пастой. По данным исследований, привычные химические вещества, которые входят в состав популярных брендов зубных паст и ополаскивателей для полости рта, могут наносить вред. Чем же может навредить зубная паста?

Фтор

Входящий в состав зубных паст фтор предотвращает образование кариеса. Поэтому фториды являются обязательным компонентом зубных паст. В то же время элемент может быть опасен для здоровья. Фтор — нейротоксин, который разрушает нервные ткани. Ученые из Гарвардского университета провели анализ, согласно которому, дети, которые живут в районах с сильно фторированной водой, показывают низкие показатели в тестах на уровень интеллекта (IQ). Более ранние исследования считают, что фторирование воды связано с синдромом внезапной детской смерти, экземой, артритом, нарушениями щитовидки, болезнью Альцгеймера, а также высоким риском переломов бедра. Кроме того, фтор замедляет метаболизм глюкозы и может привести к разложению коллагена в организме. Сейчас выпускается много зубных паст без фтора, которые можно использовать.

Триклозан и другие вредные вещества

Кроме фтора, в состав зубных паст входят и другие вредные вещества, например, триклозан. Он образуется путем реакции с хлором из водопроводной воды хлороформ. Триклозан убивает не только вредные, но и полезные бактерии.
Лаурилсульфат натрия способствует развитию гингивита, стоматита и опущению десен — рецессии. Именно благодаря ему паста хорошо пенится.
Оксибензол и полиэтиленгликоль (PEG) — химические вещества, которые ядовиты в большом количестве.

Как выбирать пасту

Часто производители паст зашифровывают информацию о продукте на тюбике. Например, красная горизонтальная полоса говорит, что в пасте содержатся триклозан, полиэтиленгликоль, оксибензол и лаурилсульфат. Синяя полоса обычно есть на пасте, в которой имеются примеси синтетических ингредиентов. Самая лучшая паста — с зеленой полоской на тюбике — для ее изготовления использовались натуральные ингредиенты. Зубная паста белого цвета безопаснее разноцветной.

Ополаскиватели для полости рта

Стоматологи считают ополаскиватели либо ненужными, либо потенциально опасными для здоровья. Дело в том, что ополаскиватель смывает с эмали защитные минералы, которые попали на зубы из зубной пасты. Антисептик хлоргексидин, который обычно содержится в ополаскивателях, имеет побочные действия — окрашивание эмали, отложение зубного камня, а также убивает не только вредные, но и полезные бактерии. Потенциально он способен повысить кровяное давление.
Комментарии8
ЗОЖ , Гарвардский университет
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