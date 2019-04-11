Какие привычки ежедневно разрушают мозг

Громкие и диссонансные звуки вызывают дискомфорт. Но, как выяснили нейробиологи в ходе широкомасштабного исследования, такие звуки не просто досаждают на психологическом уровне, они в прямом смысле разрушают организм. Чем громче звуки, тем активнее тормозится деятельность головного мозга. Таким образом действуют на человека строительные шумы, грохот автомобилей, ревущие самолёты. Но самую большую опасность таят наушники: прослушивание музыки в наушниках на уровне более 85 децибел уже через 30 секунд начинается оказывать негативное влияние на организм.

Смотрите видео и узнайте о других привычках, разрушающих мозг.