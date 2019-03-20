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Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц 

Yellmed 20 минут назад
Потребление яиц в большом количестве приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов и преждевременной смерти, пишет healthline.com.
Куриные яйца являются прекрасным источником витаминов А, В-2, селена, В-12 и фолата. В их состав входят белки и антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, которые так необходимы мозгу и сердцу. Однако из-за высокого содержания холестерина в желтках ученым пришлось пересмотреть норму потребления яиц.
На протяжении 30 лет проводилось исследование, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. Испытуемые были разного пола, возраста и этнической принадлежности. Специалисты наблюдали за здоровьем участников и отслеживали возникновение проблем со здоровьем.
Результаты показали: каждые дополнительные 300 мг холестерина (1,5 яйца), потребляемые ежедневно, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и повышают риск смерти на 18%.
Специалисты отмечают: в одном большом яйце содержится около 186 мг холестерина. Еженедельное потребление от трех до четырех яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий на 6%, риск преждевременной смерти — на 8%.
Несмотря на не радужный прогноз, ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.
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