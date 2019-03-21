В России повысилась средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет. Об этом сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, передает РИА Новости.

«Ну, вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте»,

— добавила она.

По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова