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В России повысилась средняя продолжительность жизни 

BFM.RU + ещё 16 2 часа назад
Фото: Москва24
Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет. Об этом сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, передает РИА Новости.
«Ну, вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте»,
— добавила она.
По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Президент РФ Владимир Путин в прошлогоднем «майском» указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030-му этот показатель должен достичь 80 лет.
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Комментарии98
ЗОЖ , Вероника Скворцова , Владимир Путин
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