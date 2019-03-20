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Назван способ предотвратить преждевременную смерть 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Группа ученых под руководством Бо Си (Bo Xi) из Шаньдунского политехнического университета (Китай) пришла к выводу, что быстрые прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта или рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали данные об уровне физической активности 88 140 человек, собранные в период с 1997-го по 2008 год, и сопоставили их с числом умерших в 2011 году добровольцев. При этом учитывался тип нагрузок, а также их продолжительность. Результаты продемонстрировали, что у людей, которые совершали прогулки или работали в саду от 10 минут до одного часа каждую неделю, снижался риск преждевременной смерти на 18 процентов.
Кроме того, серии из умеренных 10-минутных физических нагрузок общей продолжительностью 2,5-5 часов в неделю уменьшали риск смерти на 31 процент, а 25 часов активности в неделю сократили эту вероятность вдвое. При этом, по словам ученых, езда на велосипеде, бег или занятия спортом позволяют сократить время, необходимое для достижения эффекта.
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