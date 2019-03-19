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Названа серьезная опасность сладких напитков 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Специалисты из Гарвардского университета объявили о смертельной опасности сахаросодержащих напитков. Информация об этом появилась в издании Circulation.
Как заявляют ученые, употребление сладких газировок и других похожих напитков в несколько раз увеличивает риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Свои выводы медики сделали, проведя большое исследование, в котором приняли участие более 80 000 женщин и 37716 мужчин в период с 1980 по 2014 гг. Состояние их здоровья проверялось каждые два года, а в результате были сделаны неутешительные выводы.
Согласно утверждению гарвардских специалистов, те женщины и мужчины, которые выпивали от одного до четырех стаканов сладких напитков в месяц, рискуют повысить вероятность преждевременной смерти на 1%. Для тех, у кого норма сахаросодержащих напитков от двух до шести стаканов в неделю, риск увеличивается до 6%, употребление от одного до двух стаканов сладкой газировки в день повышает риск преждевременной смерти на 14%, а более двух стаканов в день — на 21%.
Медики также отмечают, что у женщин связь между сладкими напитками и риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, более выражена, чем у мужчин.
Специалисты из Гарварда рекомендуют всем, кто хочет продлить себе жизнь и позаботиться о здоровье, ограничить употребление сладких напитков и заменить их другими видами жидкости, предпочтительнее всего — обычной водой.
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ЗОЖ , Новости , Гарвардский университет
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