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Четыре способа повысить гемоглобин 

Gotovim-Edim.Ru 4 часа назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Низкий гемоглобин может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Для того чтобы избежать анемии или других недугов, его нужно срочно поднять. Низкий гемоглобин проявляется в виде посторонних шумов в ушах, чувстве разбитости, мигрени и общей слабости, когда тяжело сделать даже простую работу. В результате человек быстро утомляется, у него нет ни на что сил. Если вы хотите поднять уровень гемоглобина, выполняйте следующие рекомендации.
Кушайте пищу с высоким содержанием железа. К ним относятся сухие фрукты, мясо, яйца, зерновые, шиповник, гранатовый сок.
Не забывайте о витамине С. Этот элемент вам необходим для лучшего усвоения железа. Его можно получить из цитрусовых, зелени, капусты, перца.
Забудьте о пище, которая замедляет усвоение железа. Это касается какао, сгущенки, сыра и пшеницы. Если полностью исключить эти продукты из своего рациона у вас не получается, просто употребляйте их в малых дозах.
Приобретите специальные лекарственные средства. В аптеке можно приобрести растительные комплексы, которые повышают содержание этого элемента в крови. Но перед употреблением таких препаратов посоветуйтесь с врачом.
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