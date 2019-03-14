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10 способов уберечься от простуды 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Терапевты, нутрициологи и иммунологи дают 10 практических советов, которые можно практиковать прямо сейчас.

Регулярно проветривайте помещения

Если о регулярной уборке все и так знают, то проветриваниями мы иногда пренебрегаем. Особенно в офисах, где функция очистки воздуха от бактерий часто возлагается на современные устройства вроде кондиционеров. Семейный врач Дарья Демихова объясняет: «Не верьте рекламным обещаниям! Несмотря на надписи „супернанофильтр“, кондиционер не очистит воздух офиса от бактерий. Если у кого-то из сотрудников простуда, обязательно нужно проветривать помещение».

Не переохлаждайтесь

«Часто причиной простуды называют холод и сырость. «Шапку надень, а то заболеешь» — знакомая фраза? Сам по себе холодный воздух не содержит вирусов — заболеть от него нельзя. К тому же, во внешней среде большинство из них нежизнеспособны — гибнут от воздействия ультрафиолета и других факторов», — объясняет иммунолог-аллерголог Иван Строилов. Вирусные инфекции развиваются только после контакта с заболевшим человеком. Причем, заболевает не каждый — все зависит от состояния иммунной системы вашего организма.
Главная опасность переохлаждения — нарушение иммунного статуса и снижение барьерных функций слизистых оболочек.

Принимайте биодобавки в витамином D

Колумнист BeautyHack Марина Сютаева объясняет: «Пока мы верили в антигриппозные и иммуномодулирующие свойства витамина С и закидывались аскорбинкой в дозировке 1000 мг для профилактики, ученые в Японии выяснили, что витамин D в этом деле мощнее будет. Доказано: чем ниже его уровень в организме, тем чаще будете простужаться». Но в условиях недостатка солнца запастись необходимым количеством витамина D из продуктов питания — невозможно (хоть он и содержится в рыбе, авокадо, яйцах, молочных продуктах, печени).
Наиболее реальный способ улучшить здоровье — принимать биодобавки. «Это даже ВОЗ рекомендует. Дозировку и препарат должен назначить врач, так что обязательно сдайте анализ. А затем придется заказывать препарат на иностранных интернет-ресурсах типа iHerb. Ведь все, что есть в российских аптеках, — растворы с низкой дозировкой. Кстати, поскольку витамин D — жирорастворимый, принимать его лучше в масляной форме и в капсулах».

Но и о витамине С не забывайте

Дробное, частое употребление органического витамина С помогает избежать простудных заболеваний или устранить их на ранних стадиях. Он нормализует иммунную систему, участвуя в образовании интерферона (белка, который синтезируется при атаке вирусами). Ищите его в квашеной капусте, черной смородине, цитрусовых, клюкве. «Не питайте иллюзий, что на полках в магазинах вы можете найти витамин С в свежем виде. Все таблицы по его содержанию в продуктах составляются на момент срывания плода с дерева. Никому в голову не придет проверять сколько витамина С осталось в полежавших овощах и фруктах. Поэтому я выступаю за добавки, то есть органический витамин С!», — говорит нутрициолог Юлия Дашевски.

Ешьте продукты с витамином А

«Нормализуют общее состояние организма и повышают иммунитет. На недостаток витамина А в организме могут указывать нарушение сна, спазмы в мышцах, увеличенные зрачки, судороги», — объясняет нутрициолог Ирина Писарева. Чтобы не допустить этих симптомов и ухудшения здоровья в целом, добавляйте в рацион томаты, гречневую крупу, молочные продукты, капусту кейл, курагу.

Не пренебрегайте фруктами и овощами

Зож-блогер Оксана Титр выделяет несколько необходимых продуктов. Первый — гранат: «В гранате содержится огромное количество витаминов, минералов и микроэлементов: В6, С, В12, PP, Е, F, дубильные вещества (обладают отличными противомикробными свойствами), природные аминокислоты, железо. Регулярное употребление граната укрепляет иммунитет и способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы».
Также смело доставайте запасы облепихи: «Мощный иммуностимулятор с богатым витаминным составом. Главный плюс ягод — они долго хранятся и сохраняют свои свойства после термической обработки фактически на 100%».
Выбирая овощи, на полках магазинов ищите баклажан и цветную капусту: «Баклажан — источник клетчатки, пектина, калия, кальция, фосфора, витамина С, В. Сок овоща обладает антисептическим действием (в сезон простуд — незаменимое качество). А цветная капуста настоящий чемпион среди овощей по содержанию биотина — вещества, снижающего воспалительные процессы».

Не садитесь на строгую диету

Зима и начало весны — не лучшее время для экспресс-диет и детокс-голодания. Недостаток солнечного света, ограничения в питании — все это неблагоприятно сказывается не только на нашей внешности, но и на здоровье. В холодное время года наш организм перестраивается на выработку и сохранения тепла, а для этого требуется дополнительная энергия (около 400 калорий). Поэтому не бойтесь увеличить калорийность дневного рациона на 15-20% и обратите внимание на то, что вы едите, если все время мерзнете и простужаетесь.

Мойте руки

Предотвратить распространение инфекции не так просто, но иммунолог Амина Загидова уверяет, что нельзя пренебрегать даже самыми простыми способами: «Чаще мойте руки, не прикасайтесь на улице к лицу, носу, глазам, губам».

Ходите в баню

Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию микроорганизмов, высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь. Кроме этого усиливается выработка лейкоцитов, выполняющих защитную функцию.

Ложитесь спать вовремя

Работа иммунной системы напрямую зависит от режима «сон-бодрствование» и питания. Эти два фактора очень важны. Объясняется их значимость просто: для нормального функционирования иммунных клеток (как и любых других) нужен «строительный материал», который поступает вместе с пищей. Их обновление происходит во время сна, а если его недостаточно, «фабрика» дает сбой. Важен именно ночной сон — образование клеток в костном мозге происходит в этот период.
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