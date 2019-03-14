Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как лишний вес может спасти жизнь 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сделали неожиданный вывод: люди с лишним весом быстрее восстанавливаются после тяжелых или смертельно опасных болезней.
Зарубежные ученые во главе с руководителем исследовательской группы Цзоу Лю провели обширное исследование. Они следили за тысячами людей преклонного возраста, проживающих в Калифорнии. Каждый из них пережил сильное кровоизлияние в мозг и проходил период восстановления.
Пациентов поделили на пять групп в зависимости от степени ожирения и наблюдали за состоянием организма три месяца. Результаты исследования были весьма неожиданными: полные люди умирали на 62% реже, чем те, чей вес был в пределах нормы.
Худые люди еще обычно не могли справиться с периодом восстановления. Они умирали в 1,5 раза чаще, чем люди с лишними килограммами.
По словам Цзоу Лю, «Такая картина складывается из-за того, что у полных людей есть запас питательных веществ, который помогает им выжить. Но эту гипотезу еще нужно проверить».
Anews: последние новости
Как узнать, что вы перенесли “тихий инсульт”? Лицевая агнозия: история женщины, которая не различает лица ВПЧ - не редкость: популярные мифы о вирусе папилломы человека
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Хирурги вытащили огромный болт из головы мужчины
Новости
Названы главные опасности недосыпания
ЗОЖ
Из-за чего умер Чайковский на самом деле
Болезни и лекарства
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение