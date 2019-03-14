Плакат о пользе гомеопатии возмутил родителей

В детской городской поликлинике 133 заметили объявление о гомеопатии. Снимок появился на Pikabu.

На стене у лифтов висит плакат надписью: «Гомеопатия помогает. Сырьева. Т. Н. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, педиатр инфекционист». «Скоро и космонавты скажут, что Земля плоская», — прокомментировал автор публикации.

Один из ключевых аргументов противников гомеопатии — отсутствие научного обоснования пользы от лечения «малыми дозами». Сторонники такого лечения апеллируют к многочисленным клиническим испытаниям, хотя современная медицина не признала ни один из них успешным.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила доклад «О лженаучности гомеопатии». Минздраву рекомендовали изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а ФАС — защитить граждан от ложной информации о том, что у подобных препаратов есть лечебные свойства. Генпрокуратура признала, что меморандум носит рекомендательный характер.

В том же год под авторством Сырьевой вышла статья, в которой рассказывается о гомеопатических типах конституции.