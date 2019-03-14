Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плакат о пользе гомеопатии возмутил родителей 

Мослента 4 часа назад
Фото: Мослента
В детской городской поликлинике 133 заметили объявление о гомеопатии. Снимок появился на Pikabu.
На стене у лифтов висит плакат надписью: «Гомеопатия помогает. Сырьева. Т. Н. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, педиатр инфекционист». «Скоро и космонавты скажут, что Земля плоская», — прокомментировал автор публикации.
Один из ключевых аргументов противников гомеопатии — отсутствие научного обоснования пользы от лечения «малыми дозами». Сторонники такого лечения апеллируют к многочисленным клиническим испытаниям, хотя современная медицина не признала ни один из них успешным.
В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила доклад «О лженаучности гомеопатии». Минздраву рекомендовали изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а ФАС — защитить граждан от ложной информации о том, что у подобных препаратов есть лечебные свойства. Генпрокуратура признала, что меморандум носит рекомендательный характер.
В том же год под авторством Сырьевой вышла статья, в которой рассказывается о гомеопатических типах конституции.
Комментарии
ЗОЖ , Новости , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , РАН , ФАС
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Хирурги вытащили огромный болт из головы мужчины
Новости
Названы главные опасности недосыпания
ЗОЖ
Из-за чего умер Чайковский на самом деле
Болезни и лекарства
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение