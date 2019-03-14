Названы главные риски недосыпания

Сон менее пяти часов в сутки на протяжении длительного времени провоцирует развитие ожирения, диабета, сердечнососудистых заболеваний и депрессии, пишет АГН «Москва»

«Длительность сна менее пяти часов считается фактором риска нарушений функций организма. Если регулярно недосыпать, то могут возникнуть сердечнососудистые заболевания, ожирение, диабет, головные боли, депрессии, нарушение когнитивной функции, ослабляется иммунная система. Отсутствие здорового сна также может вызвать увеличение выработки гормонов стресса, а это в свою очередь может снизить скорость восстановления клеток мозга»,

— рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, еще более вредна для здоровья работа по ночам. Одной ночной смены достаточно, чтобы увеличилось кровяное давление, показали исследования.

«Люди, которые в течение пяти недель бодрствовали ночью и спали в течение дня, получили нарушение регуляции глюкозы в организме и изменения в метаболизме, что может увеличить риск развития диабета второго типа и привести к ожирению в долгосрочной перспективе»,

— добавил Тяжельников.

Вместе с тем специалисты предупреждают, что слишком долгий сон тоже вреден. Так, ученые из Университета Колорадо выяснили, что долгий сон по выходным не помогает восстановиться после рабочей недели и может быть даже вреднее, чем постоянный недосып.

Проблема сна считает глобальной, внимание к ней призван привлечь Всемирный день сна, который ежегодно отмечается в пятницу перед днем весеннего равноденствия. В этом году он выпадает на 15 марта.