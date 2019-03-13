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Ученые назвали негативную сторону долгой жизни 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Британский ученый Мауро Джакка высказал мнение о том, что долголетие может быть опасным.
Он считает, что негативным последствием увеличения продолжительности жизни может стать поколение людей со "здоровыми телами, но слабым мозгом". Именно к такому эффекту движется человечество, считает ученый. Ведь пока создаются вакцины против смертельных вирусов, возникает новая опасность — слабый, неспособный обрабатывать информацию мозг в совершенно здоровом теле.
Джакка отметил, что после 80 лет повышается риск развития деменции, а человек стремительно теряет до 15% способностей мозга. Он начинает медленнее думать.
«Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова»,
— приводит слова ученого издание The Daily Mail.
ЗОЖ , Наука
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