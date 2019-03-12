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Табак может стать нелегальным 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Минздрав предоставил в правительство новую концепцию по противодействию курения табака. В ближайшие 30 лет его употребление планируется снизить до 5%.
Замминистра по здравоохранению Олег Салагай заявил, что его команда рассчитывает на помощь Совета Федераций в реализации этого проекта. Сообщается, что она охватит не только курение обычных сигарет, но и электронных.
В ближайшее время в правительстве планируют снизить количество употребляемого табака среди жителей России, а потом полностью вывести его из легального оборота. Это означает, что его приравняют к запрещенным веществам. Например, в прошлом героин использовали как лекарство от кашля, но потом выявили смертельный вред для организма и запретили. Ежегодно в стране 500 тысяч человек погибают от болезней, связанных с курением.
В концепцию входит пропаганда отказа от табака, предотвращение появления новых изделий и распространения продукции.
Комментарии
ЗОЖ , Олег Салагай , Минздрав РФ , Совет Федерации
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