Табак может стать нелегальным

Минздрав предоставил в правительство новую концепцию по противодействию курения табака. В ближайшие 30 лет его употребление планируется снизить до 5%.

Замминистра по здравоохранению Олег Салагай заявил, что его команда рассчитывает на помощь Совета Федераций в реализации этого проекта. Сообщается, что она охватит не только курение обычных сигарет, но и электронных.

В ближайшее время в правительстве планируют снизить количество употребляемого табака среди жителей России, а потом полностью вывести его из легального оборота. Это означает, что его приравняют к запрещенным веществам. Например, в прошлом героин использовали как лекарство от кашля, но потом выявили смертельный вред для организма и запретили. Ежегодно в стране 500 тысяч человек погибают от болезней, связанных с курением.

В концепцию входит пропаганда отказа от табака, предотвращение появления новых изделий и распространения продукции.