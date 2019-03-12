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Бытовые мелочи, которые могут отравить 

Рамблер 2 часа назад
В вашем доме есть освежитель воздуха? Сейчас ими пользуются почти все. А вот исследования показывают, что в освежителях есть токсины, способные накапливаться в организме и оказывать негативное влияние на здоровье. В группе риска дети и беременные женщины, чья гормональная система неустойчива.
В наших домах можно найти массу предметов, которые очень вредны. Даже если вы ведёте здоровый образ жизни, правильно питаетесь и занимаетесь спортом, вы всё равно можете чувствовать себя больным. Такое ощущение и вызывает домашний «мусор», от которого стоит избавиться.
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