Бытовые мелочи, которые могут отравить

В вашем доме есть освежитель воздуха? Сейчас ими пользуются почти все. А вот исследования показывают, что в освежителях есть токсины, способные накапливаться в организме и оказывать негативное влияние на здоровье. В группе риска дети и беременные женщины, чья гормональная система неустойчива.

В наших домах можно найти массу предметов, которые очень вредны. Даже если вы ведёте здоровый образ жизни, правильно питаетесь и занимаетесь спортом, вы всё равно можете чувствовать себя больным. Такое ощущение и вызывает домашний «мусор», от которого стоит избавиться.