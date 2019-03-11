Как изменение режима сна влияет на здоровье человека

Как показывают научные исследования, сон на спине — самый полезный. Корреспондент «ВМ» выяснила, можно ли выспаться на неделю вперед и почему сбой в режиме может привести к преждевременному старению.

История вопроса

Научно доказано, что поза, которую принимает человек во время сна, оказывает значительное влияние как на состояние его здоровья в целом, так и на качество его сновидений в частности. Худшим положением ученые называют сон на животе, который может спровоцировать проблемы с шеей, позвоночником и дыхательными путями. А вот сон на спине — идеальный вариант для всех, за исключением лишь беременных женщин и людей, страдающих от апноэ — остановки дыхания во время сна. Хотя такую позу для сна выбирают только восемь процентов людей.

— Каждый человек должен осознать один простой факт: сон — это жизненно необходимая функция, — рассказал «ВМ» руководитель Центра медицины сна Федерального медико-биологического агентства Александр Калинкин . — От сна зависит и долголетие, и здоровье, и настроение, и качество работы. Если мы лишим сна любой живой организм, в течение недели он погибнет. Мы до конца не уверены, каково основное функциональное предназначение сна, хотя давно изучаем этот вопрос.

Это норма?

Норма сна для детей отличается от нормы взрослых. По словам Калинкина, новорожденные, например, могут спать 18 часов. Взрослому человеку для нормального функционирования необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. Интересно, что и при сокращении, и при увеличении продолжительности сна продолжительность жизни человека уменьшается.

— Важно фактором являются фиксированное время засыпания и время пробуждения, — добавляет эксперт. — Допустимы отклонения плюс-минус тридцать минут. Причем придерживаться режима нужно как в течение рабочей недели, так и в выходные. Попытки отоспаться в субботу и воскресенье только усугубляют ситуацию. Из прочих рекомендаций — здоровый образ жизни, включающий в себя физическую активность, минимизацию алкоголя и курения, здоровое питание.

О чем говорит поза во сне

· На спине спят люди, абсолютно довольные своим жизненным положением, лишенные комплексов и предрассудков.

· На животе спят внутренне закрытые люди, доверяющие только себе, не приемлющие критику и не позволяющие окружающим ставить под сомнение свои слова и поступки.

· На боку с выпрямленными ногами спят удовлетворенные жизнью люди, общительные, но не навязывающие другим свою позицию.

· В позе «эмбриона», поджав ноги, спят те, кто подсознательно прячется от внешнего мира, кто не привык решать проблемы самостоятельно, кто боится ответственности.

· В обнимку с игрушками предпочитают спать одинокие люди, лишенные близкого и понимающего человека.