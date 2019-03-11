В России снизилась смертность от алкоголя

Роспотребнадзоре заявили, что россияне стали реже умирать от употребления алкоголя. После того, как ведомство усилило надзор за предприятиями, производство суррогата сократилось в несколько раз.

С 2016 года в России действует запрет на розничную продажу спиртосодержащей продукции. За это время было проверено 192 тысячи объектов, 2 тысячи из которых нарушали закон. С производства было снято 659 тысяч литров алкогольной продукции.

Роспотребнадзор наложил штрафы на предприятия, поэтому продажу алкогольных аналогов удалось сократить в 16 раз. За это время количество летальных исходов от отравления алкоголем снизилось на две тысячи.