Как избежать ошибок желающим сделать пластику

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» гости круглого стола обсудили популярные вопросы косметологии.

Главный врач частной клиники «Мак» Елена Кузнецова заявила, что в профильной клинике, работающей в сфере косметологии, не обязательно иметь реанимационный блок. По ее словам, все врачи должны пройти курсы повышения квалификации, чтобы оказать первую медицинскую помощь пациенту в случае возникновения аллергических реакций и прочих внештатных ситуаций.

— В каждом кабинете должны быть анафилактические аптечки, персонал должен уметь оказать помощь.

На вопрос о том, из чего складываются цены на косметологические услуги, эксперт отметила, что многое зависит от профессионального уровня и опыта врача.

Ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии, эксперт Росздравнадзора Антон Захаров уточнил, что важно избегать ошибок в процессе выбора центра, если клиент хочет прибегнуть к пластике. Для этого ему не стоит сравнивать демпинговые цены, которые запрашивают новооткрывшиеся клиники и центры со стажем.

— Разброс по ценам очень большой, это как с автомобилями: есть «Мерседес», есть «Жигули».

Эксперты предостерегли тех, кто планирует посетить специалистов, что косметология и пластика — разные специальности. Пластической хирургией должны заниматься люди с профильным высшим медицинским образованием, деятельность специалистов должна быть лицензированной, в иных случаях — закон нарушается, что может подставить под удар клиентов и не будет гарантировать стопроцентный результат.