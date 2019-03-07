Раскрыт смертельный вред газировки

Чрезмерное употребление шипучих напитков может нанести серьезный вред здоровью человека. Ученые настаивают, что газировка повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Исследователи из больницы Святого Иосифа в Бохуме выяснили, что вредные напитки оказывают негативное влияние на пациентов, страдающих от рассеянного склероза. Опасными также являются газировки без сахара, сладкий кофе и чай.

Хроническое аутоиммунное заболевание обостряется у людей, которые регулярно употребляют сладкую шипучку. Такие пациенты чаще испытывают мышечную слабость. У них нарушаются когнитивные способности и может даже наблюдаться онемение конечностей.

Ученые также изучили, есть ли связь между усилением симптомов болезни и различными продуктами. Оказалось, что фрукты, овощи, красное мясо, молоко, орехи и бобы никак не влияют на состояние пациентов, страдающих от рассеянного склероза.

Как утверждают исследователи, полученные результаты не свидетельствуют о том, что "сода и сладкие напитки могут ухудшить состояние больных". "Но мы точно знаем, что они не имеют никакой пищевой ценности, поэтому людям с этим хроническим заболеванием лучше все же ограничить свой рацион", — передает слова специалиста Майера Гердинга Daily Mail. Он добавил, что в ближайшее время ученые планируют провести еще несколько исследований.