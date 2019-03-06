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Какие витамины опасно принимать одновременно 

Умная 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном количестве. Слово «авитаминоз» хорошо известно каждой домохозяйке.
Весной, когда организм особенно нуждается в дополнительной поддержке, в аптеках скупаются все виды витаминов и минеральных добавок.
Причем далеко не все разбираются, в каких количествах и каком сочетании эти витамины употребляются.
Профессор медицинского департамента Бирмингемского университета Майкл Лэнджман является руководителем экспертной группы по витаминам и минералам при Английском государственном агентстве по пищевым стандартам. Этой группой был проведен ряд научных исследований, результатом которых стал вывод: дополнительный прием витаминов и минералов может серьезно навредить организму.
Как поясняет сам профессор Лэнджман, человеку, в первую очередь, необходимо разнообразить свой рацион настолько, чтобы он был сбалансированным. Если питание разнообразно, то обходиться без витаминов вполне возможно. Но это, скорее, идеальный вариант.
К примеру, дамам, планирующим беременность или уже вынашивающим потомство, витамины просто необходимы. Новорожденным нужен витамин D. Не обойтись без препарата железа, к примеру, женщинам, которые теряют в критические дни очень много крови.
При этом следует знать, что железо плохо сочетается с марганцем и кальцием. Так что принимать несколько видов витаминов, не проверив их на совместимость, не следует. В лучшем случае, это не принесет никакой пользы, а в худшем — может и навредить здоровью.
Самое большое количество витаминов в свежих ягодах, фруктах и овощах. Витамины нужны для здоровья организма, а их нехватка обостряет любые хронические заболевания и значительно снижает иммунитет. Однако то, что мы приобретаем на рынках под видом фруктов и овощей, назвать полноценным источником витаминов достаточно сложно.
Как правило, плоды либо срываются незрелыми, либо проходят такую обработку, в результате которой в них мало остается полезных свойств. Поэтому синтетические витамины для человека являются необходимостью.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Марианна Борисенко уверена, что в большинстве случаев получить в нужном количестве все макро— и микроэлементы даже из сбалансированного питания очень сложно.
Об этом говорят и данные статистики: в той или иной мере гиповитаминозом в России страдает не менее трех четвертей населения. Однако наряду с этой проблемой появилась еще одна: дисмикроэлементоз — избыток одних и недостаток других микроэлементов. И возникает он часто от того, что люди употребляют несовместимые друг с другом витамины и микроэлементы.
К примеру, человек уверен, что, принимая витамин В12, он полностью удовлетворяет в нем потребность своего организма. Но при этом одновременно он употребляет препараты, содержащие железо и марганец. Они полностью нейтрализуют действие витамина В12.
Марианна Борисенко советует витамины и минералы принимать только раздельно. Причем витамины желательно пить в первой половине дня, а минералы — во второй. К тому же ни в коем случае не следует сочетать витамин В1 с витаминами В2, В3, В6 и В12, а также с кальцием и магнием; витамин В2 — с железом и медью; В5 — с медью. Любое из этих сочетаний приводит к негативным последствиям.
Ассистент кафедры клинической фармакологии Ольга Мубаракшина рассказывает, что при употреблении витаминов нужно знать определенные правила. К примеру, витамин С не вырабатывается организмом совсем, его можно только синтезировать извне. Принимая такой витамин, мы одновременно улучшаем усвоение препаратов с хромом и железом, но вместе с этим увеличивается нехватка меди. Следовательно, витамин С и медесодержащие препараты необходимо употреблять параллельно. В то же время в сочетании с витамином С теряет свою активность витамин В12.
Однако, по мнению ученых, гораздо больше вреда приносит организму переизбыток витаминов. New England Journal опубликовал результаты многолетних наблюдений за тремя группами 29 000 мужчин-курильщиков. Одна постоянно употребляла витамин Е, другая — бета каротин, а третья — плацебо. У тех, кто постоянно принимал витамин в течение 5-8 лет, резко возросла смертность от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. После этого эксперимент повторили на некурящих. Результат оказался таким же: смертность возросла среди тех, кто постоянно принимал витамин Е.
Не случайно специалисты Институту РАМН уже давно высчитали дневную норму потребления тех или иных витаминов. В разных странах эта норма различная. В США, например, суточные дозы целого ряда витаминов, включая один из основных — витамин С, превышает ту, что высчитали российские ученые. Однако в любом случае, уверены ученые, просто необходимо придерживаться предельно допустимой концентрации витаминов в организме.
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