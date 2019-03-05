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Что будет, если запить таблетку алкоголем 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
К чему могут привести эксперименты с приемом медикаментов?
Кажется, то, что лекарства нужно запивать только водой (если нет никаких других указаний в инструкции), — это прописная истина. Но все же порой люди игнорируют правила и принимают медикаменты вовсе не так, как это необходимо. Запить таблетку пивом? Почему бы нет? Но делать этого определенно не стоит.
Такой «коктейль», конечно, вряд ли сразу приведет к летальному исходу, но навредить здоровью вполне способен.
Во-первых, запивая лекарства спиртосодержащими напитками, можно достичь прямо противоположного эффекта нежели тот, на который вы рассчитывали. Некоторые препараты в сочетании с алкоголем абсолютно утрачивают свои свойства, а другие становятся токсичными. Спирт способен как усилить действие таблетки, так и нейтрализовать его.
Во-вторых, сочетание алкоголя и лекарств отрицательно действует на нервную систему, вызывая нарушение сна, снижение скорости реакции, памяти и внимания.
Еще одна причина, по которой не следует запивать медикаменты алкогольными напитками, — разрушение печени. Многие лекарства сами по себе отрицательно воздействуют на этот внутренний орган, а в сочетании со спиртом негативное действие усиливается вдвойне.
И, наконец, одним из самых опасных последствий приема некоторых таблеток с алкоголем является снижение свертываемости крови. Спиртосодержащие напитки в сочетании с лекарствами разжижают кровь, увеличивая риск внутренних кровотечений.
Комментарии3
ЗОЖ
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