Как работает эффект плацебо?

Разум и мышление оказывают мощное воздействие на тело, направление этого воздействия мы выбираем сами. Лучшее подтверждение силы разума — это эффект плацебо, существование феномена доказана, но его суть по сей день полностью не раскрыта. Эту особенность используют в медицине и психологии, это намного больше, чем позитивное мышление. Люди принимают пустышку и реагируют на нее, как на эффективное лекарство, выходит, организм излечивает себя сам. Разберемся, в чем сила эффекта плацебо, что это такое простыми словами и с точки зрения науки.

В медицине плацебо называют вещество без действующего компонента, в качестве плацебо используют сахарные таблетки для приема внутрь и физиологический раствор для инъекций. После приема плацебо под видом лекарства организм пациента начинает реагировать так, будто в него поступил настоящий медикамент. Термины «плацебо» и «эффект плацебо» — это разные вещи. Эффектом плацебо называют изменения в состоянии пациента после приема лекарства, свойства которого не могут вызывать подобных изменений.

Сила воздействия эффекта плацебо определяется несколькими факторами, в первую очередь тем, насколько сильно пациент верит в положительное воздействие. Очень важен положительный посыл от врача, одно из исследований выявило новый фактор, им стала наследственная предрасположенность. Ученые выявили ген, который контролирует уровни дофамина в префронтальной коре головного мозга, от этого зависит сила реакции на плацебо.

Люди с более высоким уровнем дофамина поддаются воздействию эффекта плацебо, при этом они отличаются более сильным восприятием боли.

Чаще всего люди не знают, что принимают не лекарственное средство, а пустышку, и это придает им мотивации. Человек ждет хорошего эффекта и получает его, энтузиазм со стороны врача усиливает действие плацебо. Это проявляется не только в эффекте от пустышки без действующего вещества, но и в усилении действия реальных медицинских препаратов. Сила и способности организма человека не изучены до конца, возможно, мы можем исцелять себя сами, но просто не умеем этого делать.

Данный феномен работает не только за счет самовнушения, эффект плацебо в психологии и медицине рассматривается с разных ракурсов. Недавно стало известно, что животные тоже реагируют на эффект плацебо, при этом они не обладают человеческим сознанием и не могут исцеляться за счет самовнушения.

В качестве одного из возможных объяснений наука предлагает силу эндорфинов. Прием плацебо вызывает у людей выброс эндорфинов, эти вещества имеют структуру, похожую на морфин, опиаты и другие обезболивающие препараты. На основании данной теории можно предположить, что плацебо на самом деле не лечит, но снимает боль, приносит ощутимое облегчение.

В медицине эффект плацебо не всегда работает в положительную сторону, негативные реакции называют термином ноцебо. В данном случае после приема плацебо состояние ухудшится, могут развиться головные боли или головокружение. Это говорит о том, что в силах нашего организма не только улучшить свое состояние, но и перейти в режим дисбаланса и разрушения.