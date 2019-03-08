Зачем нужно есть морскую капусту каждый день

Мы все знаем, что морская капуста богата йодом. Он обеспечивает здоровье щитовидной железы. Но на самом деле ламинария богата и другими полезными веществами, которые помогут поддерживать здоровье.

Клетчатка

Морская капуста содержит много клетчатки. Она помогает регулировать уровни глюкозы и инсулина. Кроме того, клетчатка очень полезна для микрофлоры кишечника и функций пищеварительной системы. Она влияет на чувство голода и насыщения. Благодаря этому можно обезопасить себя от переедания и похудеть. В морской капусте очень мало калорий — 49 на 100 грамм.

Полиненасыщенные жирные кислоты

Содержание кислот Омега-3 и Омега-6 в морской капусте выше, чем в рыбе. Эти вещества помогают в борьбе с атеросклерозом и обладают мощным воспалительным действием. Наш организм не в состоянии производить Омега-3 и Омега-6, поэтому рекомендует получать их через пищу или с помощью медикаментов. Если вы знаете, что в вашем рационе недостаточно этих кислот, можете смело включать морскую капусту в один из приемов пищи.

Абсорбенты

В ламинарии есть альгиновая кислота и волокна. Они не перевариваются в кишечнике и действуют как абсорбенты. Эти вещества обладают противомикробным свойством. Они всасывают все вредные организмы, а потом выводят их естественным способом.

Как правильно употреблять

Слишком частое употребление морской капусты может способствовать развитию фурункулеза, поэтому врачи рекомендуют ежедневно съедать по две чайные ложки сухой морской капусты. Ее можно добавлять в качестве приправы ко многим блюдам или делать настои. Всегда смотрите, в каком водоеме была выращена капуста. Она поглощает все вредные вещества из окружающей среды, в том числе из морей. Не стоит покупать ламинарию из Баренцева моря, которое известно тем, что очень сильно загрязнено.