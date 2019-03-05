5 причин отказаться от татуировки

Вы когда-нибудь хотели сделать себе татуировку? Или может вы хотите сделать её сейчас? Представляем 5 фактов, которые нужно знать перед тем, как сделать тату.

Проблемы с отдыхом

В среднем, татуировка заживает две недели. Поэтому, в этот период можно принимать только душ, иначе есть риск занести инфекцию. Каждый раз, выходя на солнце, вы должны намазывать татуировку толстым слоем солнцезащитного крема. Потому, что солнечный свет может привести к распаду чернил, сделать их менее заметными (а иногда бесцветными). Клетки кожи, содержащие чернила, могут погибнуть от солнечного света, а продукты распада чернил могут распространиться по всему телу и ослабить вашу иммунную систему. Ученые также выяснили, что красные и желтые чернила вызвают аллергические реакции на коже под воздействием солнечного света. В то время как черные, фиолетовые, и зеленые краски почти не вызывают аллергиии.

Проблемы во время МРТ

Известно, что черная краска содержит оксид железа. Во время МРТ железо нагревается и может вызвать отёк или жжение татуированной области.

Выбор правильного места для татуировки

Вы можете сделать татуировки практически на всём вашем теле. Однако, нужно учитывать несколько фактов. Во-первых, ребра, ноги, и ягодицы будут болеть больше всего. Поэтому, позаботьтесь об обезболивающием, если вы планируете сделать татуировку на одном из этих мест. Во-вторых, на руках и ногах кожа регенерирует быстрее, поэтому и чернила на этих местах начнут исчезать быстрее. В-третьих, самой сложной частью тела для татуировки считается участок между плечом и бедром. Татуаж туловища, как правило, требует много времени. Этот участок невероятно чувствительный, и поэтому болезненный.

Соблюдение правильного режима

Перед началом сеанса татуировки, нужно выспаться, съесть полноценный обед. Вам понадобится много энергии, чтобы терпеть боль от татуировки. Нельзя делать татуировку с похмелья или пьяным, потому, что алкоголь разжижает кровь.

Сведение татуировки

Единственный способ свести татуировку— это лазерное удаление. Но оно гораздо болезненней, чем само нанесение татуировки. Поэтому, если Вы не можете решить, хотите ли вы себе татуировку или нет, подождите. Вы всегда сможете сделать ее в будущем.