Чем опасен гематоген

Люди, выросшие в Советском Союзе, наверняка до сих пор помнят вкус гематогена. Эти плитки, которые употребляли одновременно и как лекарство, и как лакомство и сейчас легко можно купить в аптеках.

Изначально в СССР наладили производство гематогена в 20-х годах XX века для того, чтобы бороться с дефицитом железа, т.к. важного микроэлемента не хватало в условиях неполноценного питания.

Позже интерес к гематогену снизился, но до сих пор некоторые мамы считают необходимым давать сладкие плитки, изготовленные на основе бычьей крови, малышам с железодефицитной анемией. Врачи, надо отметить, не отговаривают родителей. А между тем, западные специалисты не рекомендуют вводить гематоген в рацион детей, называя его опасным.

В чем же опасность этого лакомства?

Для начала стоит отметить, что гематоген очень калориен. В 100 граммах продукта содержится 354 ккал, что, согласитесь, для ребенка достаточно много. Если малыш склонен к быстрому набору лишнего веса, то легко может заработать ожирение.

Во-вторых, как уже было упомянуто, при производстве гематогена используется бычья кровь. Тут стоит вспомнить, что во время забоя животные испытывают страх, в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса, среди которых кортизол. Некоторые исследователи считают, что он может спровоцировать нервозность у детей, а также влияет на ухудшение памяти и снижение внимания.

Не лишним будет отметить и тот факт, что часто в корм животных для более активного роста добавляют всевозможные антибиотики. Они попадают в кровь, а затем, при производстве сладких плиток, и в сам гематоген. Детям же это абсолютно не нужно, согласитесь.

Стоит также помнить о том, что для людей, страдающих сахарным диабетом, гематоген крайне опасен из-за всевозможных добавок типа меда, патоки, шоколада и сгущенки, призванных улучшить его вкус.