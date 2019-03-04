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Чем опасен гематоген 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Люди, выросшие в Советском Союзе, наверняка до сих пор помнят вкус гематогена. Эти плитки, которые употребляли одновременно и как лекарство, и как лакомство и сейчас легко можно купить в аптеках.
Изначально в СССР наладили производство гематогена в 20-х годах XX века для того, чтобы бороться с дефицитом железа, т.к. важного микроэлемента не хватало в условиях неполноценного питания.
Позже интерес к гематогену снизился, но до сих пор некоторые мамы считают необходимым давать сладкие плитки, изготовленные на основе бычьей крови, малышам с железодефицитной анемией. Врачи, надо отметить, не отговаривают родителей. А между тем, западные специалисты не рекомендуют вводить гематоген в рацион детей, называя его опасным.
В чем же опасность этого лакомства?
Для начала стоит отметить, что гематоген очень калориен. В 100 граммах продукта содержится 354 ккал, что, согласитесь, для ребенка достаточно много. Если малыш склонен к быстрому набору лишнего веса, то легко может заработать ожирение.
Во-вторых, как уже было упомянуто, при производстве гематогена используется бычья кровь. Тут стоит вспомнить, что во время забоя животные испытывают страх, в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса, среди которых кортизол. Некоторые исследователи считают, что он может спровоцировать нервозность у детей, а также влияет на ухудшение памяти и снижение внимания.
Не лишним будет отметить и тот факт, что часто в корм животных для более активного роста добавляют всевозможные антибиотики. Они попадают в кровь, а затем, при производстве сладких плиток, и в сам гематоген. Детям же это абсолютно не нужно, согласитесь.
Стоит также помнить о том, что для людей, страдающих сахарным диабетом, гематоген крайне опасен из-за всевозможных добавок типа меда, патоки, шоколада и сгущенки, призванных улучшить его вкус.
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ЗОЖ
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