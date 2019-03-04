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Врачи рассказали, сколько можно есть блинов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Врачи-диетологи клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» рассказали, как правильно есть блины на масленицу без вреда для фигуры и здоровья.
Эксперты считают, что лучше всего готовить блины самостоятельно и выбирать для них нежирную начинку: творог, обовщи или фрукты. Несмотря на то, что это не очень тяжелый продукт, он может нанести вред желудку. Дело в том, что избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной.
Врачи добавили, что не стоит включать блины в постоянный рацион даже на неделю. Тем, кто следит за своей фигурой, рекомендуется употреблять по две-три штуки два раза в неделю. В среднем блинчике без начинки содержится 100 калорий. Если вы придерживаетесь диеты, попробуйте испечь блины из гречневой муки, они точно не навредят.
Чтобы предотвратить тяжесть в животе, обязательно разогревайте этот продукт. Жиры в холодном состоянии расщепляются медленнее. Эксперты сошлись во мнении, что блины — хороший источник энергии, поэтому рекомендуют употреблять их на завтрак.
Комментарии10
ЗОЖ
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