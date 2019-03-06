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Найдено растение, способное замедлять старение 

runews24.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: runews24.ru
По данным журнала Nature Communications, с давних времен в народной медицине Японии используют аситабу (Angelica keiskei). Считается, что растение способно продлевать жизнь.
Ученые из Австрии выяснили, что цветущее соцветие аситабы содержит диметоксихалкон, который является растительной гидроксипроизводной флавона. В ходе исследования этого вещества специалисты открыли его несколько ранее неизвестных свойств.
Эксперименты на червях, плодовых мушках и дрожжах показали, что воздействие диметоксихалкона продлило их жизни на 20%. Опыт с инъекциями грызунам, перенесшими инфаркт, также показал уменьшение смертности клеток.
Обнаруженное в японском растении вещество запускает внутриклеточный механизм очистки и рециркуляции клеток. До экспериментов с людьми австрийским ученым еще далеко, однако они уже уверены, что нашли «эликсир долголетия».
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