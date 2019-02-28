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К чему приводит самолечение 

Вечерняя Москва + ещё 1 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Россияне в возрасте 35-40 лет все чаще пренебрегают посещением врачей и занимаются интернет-диагностикой. По итогам опроса, 50 процентов респондентов считают правильным сначала изучить болезнь по открытым источникам, а уже потом принимают решение о необходимости обращения к специалисту. Корреспондент «ВМ» выяснила, чем чревато самолечение, и почему глобальной сети доверяют больше, чем квалифицированным медикам.
На сегодняшний день в сети доступно почти двадцать тысяч ресурсов по диагностике и профилактике различных заболеваний. Любопытно, что 35 процентов населения прекрасно понимают, что диагноз из интернета вполне может оказаться ошибочным. И, что парадоксально, продолжают пользоваться открытыми источниками и сомнительными рекомендациями.
— Эта статистика связана с повышением застрессованности людей, как следствие — нарушением психической экологии и ускорением темпа жизни, — рассказал «ВМ» кандидат медицинских наук, психолог и психотерапевт Евгений Фомин. — Это приводит к нарастанию общей тревожности, появлению депрессии и ипохондрии. Ипохондрия — как раз то состояние, когда человек чрезмерно переживает за свое здоровье. Он может не доверять врачам и по десять раз сдавать одни и те же анализы в разных лабораториях.
По словам Фомина, тенденция самолечения с годами лишь нарастает, а люди доводят себя едва ли не до панических атак. Хуже всего, что сейчас создаются целые форумы, где люди-непрофессионалы ставят друг другу диагнозы и обмениваются ложной информацией. Человек, заходя на такой портал с запросом «головная боль», уходит оттуда с диагнозом «рак».
— Диагносты МРТ постоянно говорят о том, что у них половина пациентов — это люди, которые обращаются с личным подозрением на опухоль, а когда им говорят, что признаков заболевания нет, они не верят и идут на следующее обследование, — утверждает психолог. — Ипохондрия лечится, но человек должен сначала признать свою проблему. Лечат либо психотерапевтическим способом, разбором ситуации и выяснением, откуда пошла тревога, либо медикаментозным, то есть транквилизаторами и антидепрессантами.
Как утверждает кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета и исполнительный директор Гильдии защиты медицинских работников Дмитрий Виноградов, постановка самостоятельных диагнозов уже приводит к таким проблемам, как повышенная летальность и осложнения.
— Совершенно очевидно, что этому способствует еще и большое количество безрецептурных препаратов, — добавляет врач. — Человек по интернету может не просто поставить себе диагноз, но и неправильно пролечиться. Если говорить вообще об ошибках в диагностике и лечении, их и квалифицированные врачи порой совершают. А что можно говорить о человеке, который пытается изучить свое заболевание по интернету. В сети можно найти себе хорошего врача, это да. Хотя и там бывают совершенно серьезные исключения. Но лечиться через интернет нельзя ни в коем случае.
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ЗОЖ , Дмитрий Виноградов , Евгений Фомин
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