Врач рассказал, как справиться с авитаминозом

Врач-диетолог рассказал, как необходимо питаться, чтобы справиться с авитаминозом.

Россиянам рассказали, как пережить начало весны. Советы по питанию, которые позволят справиться с авитаминозом, дал врач-диетолог Олег Ирышкин.

Для того, чтобы организм не столкнулся при переходе из зимы в весну с нехваткой витаминов, необходимо полноценно питаться. Причем в рационе должны быть и овощи, и фрукты, и растительные масла, и белки. Разнообразие продуктов является основным фактором при профилактике авитаминоза.

Кроме того, следует восполнять витамин D. Для этого стоит ввести в свой рацион семгу, селедку и печень трески. Чтобы увеличить содержание витамина С в организме, необходимо побольше есть цитрусовых, болгарский перец и капусту.

Также медик посоветовал не разваривать растительные продукты. Так, пасту и овощи следует варить до состояния al dente. Это позволит сохранить больше витаминов и минералов.