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Врач рассказал, как справиться с авитаминозом 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врач-диетолог рассказал, как необходимо питаться, чтобы справиться с авитаминозом.
Россиянам рассказали, как пережить начало весны. Советы по питанию, которые позволят справиться с авитаминозом, дал врач-диетолог Олег Ирышкин.
Для того, чтобы организм не столкнулся при переходе из зимы в весну с нехваткой витаминов, необходимо полноценно питаться. Причем в рационе должны быть и овощи, и фрукты, и растительные масла, и белки. Разнообразие продуктов является основным фактором при профилактике авитаминоза.
Кроме того, следует восполнять витамин D. Для этого стоит ввести в свой рацион семгу, селедку и печень трески. Чтобы увеличить содержание витамина С в организме, необходимо побольше есть цитрусовых, болгарский перец и капусту.
Также медик посоветовал не разваривать растительные продукты. Так, пасту и овощи следует варить до состояния al dente. Это позволит сохранить больше витаминов и минералов.
Кроме того, Ирышкин посоветовал выбирать грубые крупы. Лучше всего ранней весной есть гречу, полбу, киноа, дробленый овес. Именно эти крупы богаты витаминами группы В. Эти витамины дают организму защиту от стрессов и бессонницы, которые зачастую встречаются в начале весны, пишет «Утро.ру».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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