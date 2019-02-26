Медики назвали нормализирующий давление суп

Британские медики провели исследование и выяснили, какой суп способен нормализовать у пациентов кровяное давление.

По словам экспертов, повышенное кровяное давление повышает риски инсульта и других сердечных приступов. Медики советуют употреблять для нормализации давления блюдо испанской кухни — гаспачо.

Список основных ингредиентов для приготовления этого блюда включает чеснок, помидоры, оливковое масло и огурцы. Все эти продукты положительно влияют на сосуды. Так, преобладание гаспачо в рационе питания участников исследования снизило вероятность развития гипертонии на 27 процентов, сообщает издание «OANE.WS».