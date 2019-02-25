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Поваренная соль может провоцировать аллергию 

Популярная механика + ещё 1 8 часов назад
Фото: Популярная механика
К таким выводам пришла команда исследователей из Технического университета Мюнхена, проанализировавших образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом.
«Измерять концентрацию натрия в ткани сложно», — объясняет первый автор исследования Юлия Матиас. «Концентрацию растворенной соли в крови можно измерить стандартными клиническими методами. Но для кожи нам понадобилась помощь коллег по ядерной химии и физике».
Ученые протестировали образцы кожи в исследовательском источнике нейтронов Хайнца Майера-Лейбница и в Институте ядерной химии в университете Майнца с помощью нейтронно-активационного анализа. Выяснилось, что содержание ионов натрия на пораженных участках кожи превышает норму в 30 раз.
На «просоленной» коже хорошо себя чувствует и бодро размножается золотистый стафиллокок (Staphylococcus aureus), потенциально могущий быть возбудителем ряда опасных заболеваний, но очень похоже на то, что организм реагирует не на его фактическое присутствие, а именно на появление подходящей для него среды.
Специалисты установили, что хлорид натрия оказывает влияние на Т-лимфоциты, заставляя их производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13. Эти соединения, как правило, играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма, однако при переизбытке могут вызвать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи.
Как указывают ученые, аллергические реакции заметно снижаются после того, как Т-клетки перестают подвергаться воздействию хлорида натрия.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Science Translational Medicine.
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