Поваренная соль может провоцировать аллергию

К таким выводам пришла команда исследователей из Технического университета Мюнхена, проанализировавших образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом.

«Измерять концентрацию натрия в ткани сложно», — объясняет первый автор исследования Юлия Матиас. «Концентрацию растворенной соли в крови можно измерить стандартными клиническими методами. Но для кожи нам понадобилась помощь коллег по ядерной химии и физике».

Ученые протестировали образцы кожи в исследовательском источнике нейтронов Хайнца Майера-Лейбница и в Институте ядерной химии в университете Майнца с помощью нейтронно-активационного анализа. Выяснилось, что содержание ионов натрия на пораженных участках кожи превышает норму в 30 раз.

На «просоленной» коже хорошо себя чувствует и бодро размножается золотистый стафиллокок (Staphylococcus aureus), потенциально могущий быть возбудителем ряда опасных заболеваний, но очень похоже на то, что организм реагирует не на его фактическое присутствие, а именно на появление подходящей для него среды.

Специалисты установили, что хлорид натрия оказывает влияние на Т-лимфоциты, заставляя их производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13. Эти соединения, как правило, играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма, однако при переизбытке могут вызвать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи.

Как указывают ученые, аллергические реакции заметно снижаются после того, как Т-клетки перестают подвергаться воздействию хлорида натрия.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Science Translational Medicine.