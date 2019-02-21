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6 привычек, которые помогут предотвратить рак 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак становится причиной каждой шестой смерти на планете. К сожалению, от этого недуга не застрахован никто, даже люди, которые ведут здоровый образ жизни — не курят, правильно питаются и занимаются спортом. Тем не менее, сотрудники Международного фонда исследования рака утверждают, что риск возникновения онкологических заболеваний все-таки можно снизить, если заиметь шесть полезных привычек. О них мы вам и расскажем.

Есть растительную пищу

Если вы хотите, чтобы ваш организм работал, как часы, и был менее подвержен различным заболеваниям, в вашем рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи всех цветов, бобовые — горох, фасоль, чечевица и нут, а также цельнозерновые культуры — бурый рис, полба, овсянка и булгур, а еще — макароны из непросеянной муки.
Все эти продукты содержат витамины и антиоксиданты, которые и помогают уберечь клетки от мутации. К тому же к некоторым видам онкологических заболеваний предрасположены люди с избыточным весом — это рак поджелудочной железы, печени и пищевода, а у полных женщин чаще развивается рак молочной железы.
Еще один плюс продуктов растительного происхождения — высокое содержание клетчатки, которая способствует снижению индекса массы тела и тоже сокращает риск возникновения рака.

Не увлекаться фастфудом

Фастфуд — это не только гамбургеры, наггетсы и картофель-фри из популярных сетей общепита, хотя и они, конечно, тоже. В эту категорию также можно включить полуфабрикаты — от замороженных котлет до готовых блинчиков, супы, каши и вермишель быстрого приготовления. В них очень много сахара и жира, при этом ни один их этих продуктов не имеет в составе совершенно никаких полезных веществ.

Не употреблять пищевые добавки

Если витамины и микроэлементы в растительных продуктах снижают риск возникновения рака, то те же вещества в таблетках и капсулах могут только усугубить ситуацию. Нет, в некоторых случаях добавки бывают полезными — например, употребление кальция в «чистом» виде сокращает вероятность развития колоректального рака. Зато бета-каротин в составе добавок повышает риск возникновения рака легких и желудка у курящих людей. И подобных примеров множество.

Есть не больше 500 г красного мяса в неделю

На самом деле, свинина, говядина и баранина полезны благодаря ценным аминокислотам, железу, цинку и витамину В12, и прямой связи между употреблением красного мяса и развитием рака ученые не находят. Тем не менее, при жарке и запекании в нем образуются нитрозамины и полициклические ароматические углеводороды. Они-то и могут спровоцировать возникновение онкозаболевания. Именно поэтому врачи советуют есть не более 500 г мяса в неделю, но все же не отказываться от него полностью. А вот ветчину, бекон и колбасные изделия можно и даже нужно исключить из рациона. Дело в том, что каждый из этих продуктов обладает мощным канцерогенным действием и повышает риск колоректального рака на 18% при крошечной дозе в 50 г в день.

Не пить сладкую газировку

О вреде сладких газированных напитков и пакетированных соков, пожалуй, известно всем. В этих напитках огромное количество сахара и калорий, и при регулярном употреблении они могут стать причиной ожирения, рака пищевода, прямой кишки, молочных желез, слизистой матки и почек. Поэтому пить лучше обычную воду, а также чай и кофе без сахара.

Не злоупотреблять спиртным

Для тех, кто считает, что красное вино способно замедлить процесс старения и помочь скинуть лишние килограммы: это неправда. По крайней мере, эксперименты, которые подтверждают эту информацию, не проводились ни на ком, кроме мышей. А правда в том, что, попадая в организм, спиртное окисляется, и именно в этот момент активизируются свободные радикалы — соединения, которые способны сделать человека более уязвимым к раку полости рта, гортани, глотки, пищевода, прямой кишки и печени. Возможно, именно поэтому мужчины болеют этими видами опасного недуга вдвое чаще, чем женщины.
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