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Как правильно избавляться от лишнего веса 

Рамблер 3 часа назад
С 1975 года на нашей планете втрое увеличилось число людей, у которых есть лишний вес. Сейчас в мире полных людей больше, чем страдающих от голода. Между тем, ожирение медики признали причиной 12 видов рака. Избавление же от килограммов позволяет существенно улучшить качество жизни: нормализуется давление и уровень сахара, исчезают проблемы с сердцем и многие заболевания. Однако худеть нужно с умом, не пользуясь советами доморощенных консультантов. Лучше всего придерживаться здорового питания, добавляя в меню каши, молочные продукты, овощи и фрукты и ограничивая мясо, жирные блюда и сладости.
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