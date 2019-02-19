Минздрав: запрет «Боярышника» продлил жизнь мужчин

По данным Министерства здравоохранения, в 2017 году увеличилась продолжительность жизни мужчин на 1,01 года (с 66,5 до 67,51 года), а женщин — на 0,58 года (с 77,06 до 77,64 года). В ведомстве это связывают со вступившем в силу в том же году запретом на выпуск и приобретение лекарственных спиртосодержащих настоек типа «Боярышник» определенного объема. Также в пресс-службе Минздрава отметили, что в 2018 году алкоголем отравились на 18% меньше людей, чем в 2017 году.

Это позволяет говорить об увеличении продолжительности жизни российских граждан в 2018 году. Окончательные данные, касающиеся алкогольных отравлений в прошлом году, будут доступны в августе 2019-го.

«В 2017 году наблюдалось значительное повышение ожидаемой продолжительности жизни мужчин в Российской Федерации по сравнению с 2016-м, а именно: на 1,01 года — с 66,5 до 67,51 года. При этом продолжительность жизни женщин увеличилась меньше: на 0,58 года — с 77,06 до 77,64 года», — рассказали RNS в пресс-службе ведомства.

Минздрав связал положительную динамику с запретом на выпуск и приобретение суррогатной алкогольной продукции типа «Боярышник» объемом больше 0,25 литра. «В 2017 году вступил в силу приказ Минздрава… „Об утверждении требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского применения“, что повлияло на сокращение потребления в качестве суррогатной алкогольной продукции спиртосодержащих лекарственных средств», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

По сведениям ведомства, в прошлом году в России было зафиксировано 5,6 тысячи случаев алкогольного отравления. По сравнению с 2017 годом эта цифра уменьшилась на 18%, когда было зафиксировано 6,8 тысячи подобных случаев. Минздрав уточнил, что эти цифры являются предварительными, окончательные результаты об алкогольной смертности в 2018-м будут доступны в августе 2019 года.

Также Минздрав отметил, что в Еврейской автономной области, где сложилась одна из самых тяжелых в стране ситуаций, связанных с употреблением суррогатного алкоголя, продолжительность жизни мужчин выросла на 3,37 года: с 59,98 года в 2016 году до 63,35 года — в 2017-м. В Минздраве допустили продолжение позитивной динамики увеличения продолжительности жизни на 2018 год, отметив, что «более детальный анализ можно будет сделать в дельнейшем».

Ранее Минфин заявил о том, что планирует добиваться права вводить минимальные цены на любой алкоголь с целью борьбы с контрафактом, делая выпуск нелегальной продукции невыгодным. Эксперты считают, что данная инициатива разумна только для тех тех категорий алкогольной продукции, в которых велика доля нелегального рынка. В Минздраве эту идею поддержали, подчеркнув, что их основная задача — это снижение уровня потребления алкоголя. Однако на данный момент проект находится на стадии обсуждения.